За нови паркет у Центру за физкултуру 11,5 милиони динари

ВЕРБАС – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович уручел контракти представнїком локалних самоуправох, школох и спортских центрох за финансованє 38 проєктох у обласци вибудови, отримованя и опреманя спортских обєктох у АП Войводини, за цо видвоєне 120 милиони динари, пренєсол општински сайт.

Єден з контрактох будзе реализовани у општини Вербас, у Центру за физкултуру „Драґо Йовович”, а за замену паркета на спортским терену тей установи видвоєне 11.480.000 динари.

З реализацию тих проєктох унапредзує ше школску спортску инфраструктуру, явни спортски терени и центри котри доступни шицким гражданом, як и тренажни центри наменєни вершинским спортистом, визначене при додзельованю контрактох.

Предсидатель Мирович з тей нагоди здогаднул же з формованьом Покраїнскей влади 2016. року, при Покраїнскому секретарияту за спорт и младеж, формовани и Сектор за управянє з инфрастурнима проєктами, котри компетентни за розвой спортскей инфраструктури.

