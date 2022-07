Йоакимови Грубеньовому награда городоначалнїка Бардейова

БАРДЕЙОВ – Пияток у Бардейове, у Републики Словацкей, святочно отворена Спортска гала Мир. На святочносци, на котрей присуствовали, попри городоначалнїка Бардейова дохтора Бориса Ганущака и велї други урядово особи зоз политичного и културного живота Словацкей.

На тей святочносци ше додзельовал и награди и припознаня городоначалнїка за розвой городу Бардейова. Медзи добитнїками зоз Словацкей, награди додзелєни и двом особом зоз иножемства, зоз Польскей и Сербиї.

Припознанє достал и Йоаким Грубеня зоз Нового Саду, за розвой городу и вельке доприношенє подписованя партнерства медзи тим городом и Сримскима Карловцами, алє и сотруднїцтво на розвою и пестованю културного живота Руснацох у Словацкей и Сербиї.

На церемониї присуствовали и велї посланїки словацкого парламенту медзи котрима Матуш Шутай Ешток и Петер Пелеґрини, бувши премиєр тей держави хтори найвецей поробел на самей реализациї проєкту обнови Спортскей гали Мир. Попри нїх, ту була и посланїца европского парламенту Мириам Лексман и други посланїки городу Бардейов и Прешовского краю.

После преглашованя и додзельованя припознаньох за 2019. и 2020. рок, котри нє додзелєни пре пандемию, госцох и нащивительох, котрих було коло 1.400, увешелєла популарна словацка ґрупа „Кандрачовци”.

(Опатрене 84 раз, нєшка 84)