Каратистом Гайдука шеснац медалї у Тузли

ТУЗЛА (БИГ)/КУЛА – Прешлей нєдзелї, 21. новембра, у Тузли отримани медзинародни турнир V Карате Куп – „Тузлански побиднїк”. Там ше змагали и 24 поєдинци зоз Карате клубу Гайдук зоз Кули, а медзи нїма и Керестурец Ґлориян Штранґар котри освоєл два медалї..

Каратисти кулского Клубу освоєли аж шеснац медалї, 3 златни, 3 стриберни и 10 бронзово. Штранґар ше змагал у двох катеґорийох, кадетох и юниорох, та у обидвох освоєл треце место.

Як ше и обчековало, з оглядом на успихи кулских каратистох, седмеро зоз їх Клубу буду часц державней репрезентациї на Балканским шампионату у Риєки у Горватскей. На ткв. Балканияду уж одпутовали Милош Милутинович, Наталия Сератлич, Марко Пуцар, Растко Милянович, Михайло Крнаяц, Милош Крнаяц и Лука Ґириц.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)