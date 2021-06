Красни успих атлетичарох у скакню до висока у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Сримскей Митровици початком юния отримане Войводянске и Державне першенство за младших и старших пионирох атлетики, на хторим атлетичаре Атлетского клубу Русин освоєли високи пласмани.

На Войводянским першенстве Вукашин Вуйович освоєл бронзову медалю, односно 3. место, у дисциплини скаканє до висока, а такой шлїдуюцого викенду, на Державним першенстве за младших пионирох, тиж на Атлетским стадиону у Сримскей Митровици, Ивона Рац завжала 4. место, а Теодор Штранґар 5. место, обидвойо у дисциплини скаканя до висока.

На Державним першенстве, на хторим ше могли змагац лєм атлетичаре хтори по теди мали посцигнути одредзени високи резултати на урядових змаганьох, Ивона Рац звалєла особни рекорд, зоз скоком од 1,35 метери, а Теодор Штранґар, тиж досцигнул свой власни рекорд зоз резултатом 1,25 метери.

Успишних атлетичарох на змаганє водзела їх тренер Саня Еделински.

