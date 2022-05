ЗОМБОР – Осмеро школяре ОШ „Петро Кузмяк” участвовали на окружним змаганю зоз биолоґиї, а Максим Катона, школяр шестей класи, освоєл треце место.

Керестурску школу представяли София Симунович, Валентина Гарди и Ксения Катрина зоз пиятей класи, Максим Катона, Каролина Пап и Лана Шомодї зоз шестей класи, як и школярки седмей класи Тияна Бучко и Яна Варґа.

(Опатрене 80 раз, нєшка 80)