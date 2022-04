Млади каратисти мали перши наступ на турниру у Червинки

ЧЕРВИНКА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Каратиси Карате клубу Русин внєдзелю, 10. априла, мали свой перши наступ на турниру у Червинки на хторим участвовали коло 50-ецеро дзеци зоз 10 клубох зоз Сербиї, од хторих аж 14-ецеро були нашо каратисти.

Дзеци ше змагали у катох, у поєдинєчней катеґориї и екипно, а наступели дзеци народзени од 2012. по 2016. рок и кажде з нїх освоєл медалю.

Наш клуб представяли 14-ецеро змагателє – Кристина Гарвильчак, Теодор Гарвильчак, Стефан Ковачевич, Маша Ковачевич, Дарко Еделински, Марко Еделински, Стефан Такач, София Чуни, Лина Папуґа, Александра Кекель, Мартин Пашо, Маша Ерделї, Матеа Бучко и Милица Дякула.

Младим каратистом то було перше змаганє, и то бул лєм перши уровень, зоз жовтим и билим ременьом.

Попри тренера и предсидателя Клубу Михайла Ороса, на турнир до Червинки дзеци водзели и його помоцнїци Наташа Ковачевич и Анамария Няради.

Як визначел тренер Орос, у плану же би ше таки турнир за каратистох отримало и у Керестуре, найвироятнєйше 8. мая у Спортскей гали.

Шлїдуюце змаганє млади каратисти буду мац на соботу, 16. априла у Бачу, на хторим конкуренция будзе дакус моцнєйша.

