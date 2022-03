БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) зоз жребом одредзела рядошлїд кандидатох на гласацким лїстку на предсидательних виберанкох. За тоту функцию ше кандидовали осмеро, а на лїстку ше треба опредзелїц лєм за єдного кандидата.

Миша Вацич Биляна Стойкович Бранка Стаменкович Здравко Понош Милица Дюрдєвич Стаменковски Александар Вучич Милош Йованович Бошко Обрадович.

Вецей информациї о канидатох мож дознац на ТИМ ЛИНКУ.

