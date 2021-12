НОВИ САД – Нєшка, 30. децембра, на ТВ Каналу 9, у емисиї „Отворени екран”, котру водзи водитель и редактор Милан Коджо, од 20,15 годзин будзе госц предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

Емисию годно провадзиц у кабловскей системи СББ на 342 каналу и МТС на 536 каналу.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)