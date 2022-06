Нєшка у РКЦ „Веселинка”

НОВИ САД – Тогорочни 21. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка” будзе отримани нєшка, 18. юния, у Руским културним центру у Новим Садзе.

Програма почина на 17 годзин, кед будзе промоция Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура, потим будзе виведзена сказка за дзеци „Мешацово слизи” зоз циклусу „Вандровкаш” РНТ „Петро Ризнич Дядя”, як и промоция сликовнїци „Кухня” и едукативна роботня „Кухня то школа” НВУ „Руске слово”.

Тогорочна музично-сценска програма почина на 20 годзин.

Фестивал помогли Покраїнски секретарият за културу и явне информованє и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци-национални меншини, як и Город Нови Сад-Городска управа за културу и Национални совит Руснацох.

