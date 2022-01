КУЛА – Пре погоршану епидемийну ситуацию и звекшане число пациєнтох, ковид амбуланти у Кули од нєшка 26. януара до 11. фебруара будзе робиц предлужено од 7 до 19 годзин.

Пре тото, препатрунки мамоґрафиї котри були заказовани у чаше од 7 до 9 годзин у тим периодзе, буду преложени за познєйше, односно после 11. фебруара, понеже ше мамоґраф находзи у ковид зони.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)