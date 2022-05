Пририхтує ше документарни филм о Руснацох

Нєшка нїхто нє обраца увагу на тото цо ше случує у терашньосци. Шицки зме научени же ше виглєдує прешлосц, тото цо ше случело, як ше случело, а знаме же лєм тоти хторим то робота, углавним дойду до информацийох. А о тим цо зме тераз, яки зме тераз и кадзи идземе, годни зме опатриц у документарним филму хтори рихта Иван Канюх зоз своїм тимом. У тим тексту ше упознаце зоз идею филма и прецо вон значни за нашу руску заєднїцу.

Иван Канюх уж три роки роби у Руским културним центре у Новим Садзе и водзи Клуб аматерох, дзе вєдно зоз другима членами РКЦ орґанизує рижни подїї хторим задаток афирмовац руску заєднїцу и же бизме ше отворели и повязали зоз рижнима орґанизациями и вєдно творели змисти зоз култури. Та, праве так и пришла идея же би ше могло направиц и даяки филм.

ЦО ТО ИНШАКЕ ПРИ РУСНАЦОХ

– Праве так, идея за филм настала дас пред двома роками кед сом ше упознал зоз, тераз барз добрим приятельом, Вукашином Живалєвичом. Вон пришол до Матки и просто зме ше здружели и так бешедуюци о живоце у Войводини, о националних меншинох о їх култури, обидвоме зме заключели же кед слово о националних меншинох вше ше якош акцент кладзе на традицию, на културу, язик, историю, значи дацо цо вязане за прешлосц, дацо цо, наприклад, при Руснацох вязане за тото цо зме були пред 100, 200 роками. Нє у першим плану тото цо зме нєшка же цо то значи буц Руснак, або Рускиня у 21. вику. През тоту розгварку зме и дошли на идею за филм же би було добре направиц єден филм о алтернативней творчосци, або сцени при Руснацох. Тото алтернативне означує праве тото цо алтернативне од традициї, так же то єден вельки опус до хторого уходзи и музика, и теартер, та и даяки филм и подобне. Значи нас, насампредз, интересує хто то тоти поєдинци, хтори допринєсли такей єдней култури. Ми знаме же як Руснаци у Войводини маме високи уровень правох, хтори уж стотки роками розвиваме и праве дзекуюци тим обставином ми попри тей традицийней творчосци витворели и єдну сучасну творчосц. Добре же маме и рок музику и панк музику и реп, и маме рижних визуалних уметнїкох, креативних людзох, хтори свою творчосц указую и ту, алє и у иножемстве – гутори Иван и предлужує толковац:

– Ми сцеме же би тот филм бул праве о тих людзох. Алє у нашим филму приповедку сцеме прешириц и на Руснацох звонка Сербиї. Тото цо специфичне за тих Руснацох, то же су насампредз, иншаки як ми. Ми дзелїме тоту назву Руснак/Русин/Лемко, алє кажде з нас ма иншаки диялект и нє лєм тото, алє и шицки тоти нашо заєднїци у Словацкей, Польскей и України през час преходзели през иншаки обставини и нас интересує же хто вони, окреме после 1991. року кед спаднул Берлински мур, як ше знашли кед спаднул комунизем и пришла тота демократична шлєбода – толкує Канюх.

ТРЕБА ВЕЛЬО ВИГЛЄДОВАЦ

Кажди початок чежки, та и Иван гутори же ше предумовал чи вообще уходзиц до такей приповедки як цо знїманє филма. Алє у нїм цошка превагло и одлучел ше же тота тема нам, заш лєм, важна.

– Такой можем повесц же сом бул барз скептични, бо Вукашин бул тот хтори цагал цалу приповедку и вон ме барз нагварял же бизме до того вошли, а з оглядом на тото же мам вельо обовязки же сом активни на рижни боки, предумовал сом ше, и вше ми у глави було тото виволанє же чи рушиц до того. Треба вельо виглєдовац тоту тему, окреме на Горнїци, бо ту у Сербиї маме контакти, маме их и там, алє вельо менєй. Наисце, треба уложиц вельке напруженє же бизме пренашли особи и же бизме дакого нє вихабели, наприклад знєєме филм, а дакого нє спомнєме хто наисце там познати. Тиж так маме идею же бизме цалу приповедку преширели и на Зєдинєни Америцки Держави и Канаду, бо нас єст и там. Велькосц филма завиши и од финансийох – бешедує Иван и закончує:

– Думам же маме добри тим, окрем Вукашина хтори ма улогу режисера и знїмателя, ту я як виглєдовач и новинар и сценариста, гоч зме вєдно робели на сценарию, а ту и наш продукцийни тим хтори творя Ирена Чучкович и Милан Врачар зоз Асоцияциї Културанова зоз Нового Саду. Вони як тим на рижни способи глєдаю средства за тот филм. Знїманє филма наисце велька робота, уж цали єден рок ше интензивно занїмаме зоз тоту приповедку, а шицки окрем того маме и свойо приватни животи. Плануєме же би знїманє почало у октобру. Маме уж даяки материял и у Сербиї нам найлєгчейше знїмац, алє за одход на Горнїцу мушиме буц добре порихтани, бо раз кед пойдземе, нє верим же будземе мац можлївосц ознова ше врациц. Обчекуєме же филм годно опатриц 2023. року, и наздавам ше же нє будзе приказани лєм у нашей заєднїци, алє же зме годни участвовац и на рижних фестивалох – закончує Канюх.

Як Иван гутори, за ньго то вельке виволанє, алє з другого боку таке дацо як цо документарни филм о алтернативи при Руснацох нашей заєднїци потребни, нє лєм пре нас самих, алє праве пре тото же и после нас, док прейду стотки роки, останє дацо зоз нашого часу як цо нам остава од наших предкох.

