БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера преглашела дванасту и тринасту по шоре лїстину зоз подписами за позарядово парламентарни виберанки.

Як дванаста лїстина на виберацким списку будзе коалиция меншинских странкох з Войводини медзи котрима Демократски союз Горватох у Войводини и „Вєдно за Войводину”. Коалиция на виберанки видзе под меном „Вєдно за Войводину – Войводянє”.

Тринаста по шоре будзе Странка демократскей акциї Санджака – др Сулейман Уґлянин.

