БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера преглашела дзешату и єденасту по шоре лїстину зоз подписами за позарядово парламентарни виберанки.

Дзешату лїстину по шоре придала коалиция „Суверенисти” – Саша Радулович (Досц було), Милан Стаматович (Здрава Сербия), др Йована Стойкович (Жиєм за Сербию).

Єденасту лїстину представя коалиция „Бошко Обрадович – Сербски рух Двери – ПОКС – Милош Парандилович – Патриотски блок за обнову Кральовини Сербиї”.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)