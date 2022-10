Стретнуце поєтох Рускей матки будзе на ютре

РУСКИ КЕРЕСТУР – VII Стретнуце поетох, литератрних и музичних творительох Рускей матки у Руским Керестуре, будзе отримане на ютре у сали Месней заєднїци у Руским Керестуре на 18 годзин.

На Стретнуце поволани участвовац 14 творителє, найвецей з Керестура, потим з Кули, Крушчичу, Шиду и Моровичу, а з тей нагоди и того року будзе уручене заєднїцке Поетске припознанє РМ РК и Задужбини Бори Латиновича з Кули. Припознаня под меном Юлияна Надя, спрам заєднїцкей одлуки того року буду додзелєни Славкови Папови з Керестура и Живоїнови Кулянчичови зоз Кули.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)