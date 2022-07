У нововербаскей парохиї на нєдзелю Кирбай

НОВИ ВЕРБАС – По юлиянским календаре швето Святого Владимира Велького ше означує 28. юлия, а грекокатолїцка церква у Новим Вербаше и ноши мено того святителя. З нагоди того швета, у грекокатолїцкей парохиї у Новим Вербаше на нєдзелю, 31. юлия, будзе означене храмове швето – Кирбай.

Вочи означованю храмового швета, парохиянє новербаскей парохиї ше пририхтую за тоту святочносц. Так тих дньох тирва пораєнє церковних просторийох, як и простору коло церкви и приходу ґу нєй, же би на пригодни способ дочекали и преславели швето Владимира Велького. Роботним акцийом ше числени парохиянє и парохиянки дзечнє приключую, а шлїдуюца роботна акция будзе наютре од 8 годзин рано.

Кирбайска Велька Служба Божа будзе отримана на нєдзелю, 31. юлия, з початком на 10 годзин.

