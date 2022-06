Фахове совитованє о Интерним етичним медийним кодексу НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – На пондзелок, 20. юния, на 11 годзин, НВУ „Руске слово” прейґ зум платформи орґанизує фахове совитованє на тему „Интерни етични медийни кодекс НВУ ‘Руске слово’ и вименки нового закону о Явним информованю”.

Фахове совитованє наменєне колективу НВУ „Руске слово” , членом Управного одбору НВУ „Руске слово” и членом Националного совиту рускей националней меншини, а одноши ше, медзи иншим, на толкованє правох и обовязкох котри ше здобуду зоз уключованьом самореґулациї до закону о Явним информованю. Фахове совитованє о самореґулациї у закону и Медийней стратеґиї Републики Сербиї по 2025. рок отрима єден зоз авторох Интерного етичного медийного кодексу НВУ „Руске слово” Недим Сейдинович.

Национални совит рускей националней меншини и НВУ „Руске слово” подписали Интерни етични медийни кодекс концом 2019. року, з потримовку ОЕБС-у и НДНВ-а.

Як самореґулация високих професийних одношеньох, Кодекс пионирске подняце рускей заєднїци у медийним систему Сербиї и часц є Акцийного плану Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020. по 2025. рок.

Текст Интерного етичного медийного кодексу по руски, сербски и анґлийски положени на сайту НВУ „Руске словоˮ и зоз детальнима упутствами мож го пречитац на тим линку.

