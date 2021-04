ШИД – По податкох хтори вчера сообщел др Крсто Куреш, директор Дома здравя, хвилькво на подручу општини єст 140 активни слуачї корона вирусу цо значне зменшанє у одношеню на предходни днї.

Др Куреш тиж додава же потераз першу дозу вакцини достали 7 272 особи, а другу дозу 3 541 особа.

Нєшка 110 особи достаню ревакцину зоз вакцину Спутнїк В, а 60 особи достаню першу дозу вакцини Файзер-Бийонтек.

