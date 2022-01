Ютре у Коцуре Крачунски концерт

КОЦУР – Наютре, 8. януара, у Коцуре будзе традицийни Крачунски концерт КУД „Жатва”.

Того року, Крачунски концерт нє будзе отримани у Дому култури як предходних рокох, алє у физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство”.

На тогорочним концерту буду участвовац члени КУД „Жатва”, КУД „Завичайне врело”, школяре Основней школи зоз учительку Славицу Чельовски, виронаучни дзеци грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици и школяре зоз Здруженя „Музични куцик” котри водзи Каталина Мезеи.

Крачунски концерт почнє на 17 годзин, уход шлєбодни, або гуманитарни прилог за Панайотов Йована.

