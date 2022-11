ЖАБЕЛЬ – Совит за безпечносц транспорту општини Жабель орґанизовал акцию за учашнїкох у транспорту хтори старши як шейдзешат пейц роки.

З тей нагоди, учашнїки едуковани о справованю у транспорту, як пешаци, бициґлисти и вожаче. Тиж так, достали шветла, швицаци траки, шветлоодбойни брушлїки и другу опрему за безпечносц у транспорту.

Наявена ище єдна едукация и то за моторкашох, хтора будзе орґанизована по конєц мешаца.

