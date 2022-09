И наймладши Русиновци успишни процив Сивцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, всоботу 17. септембра у Спортскей гали у Руским Керестуре, отримани фодбалски дзень кед одбавене перше коло єшеньскей часци фодбалскей Лиґи младшей катеґориї, у хторей Русиново когуцики и пионире одбавели аж 5 змаганя процив екипи Полет зоз Сивцу.

На паркету моци мерали дзеци народзени од 2015. по 2008. рок, односно од 1. по 8. класу основней школи, а процив Сивчаньох того дня зазначели два побиди, прецерпели два пораженя, а єдно змаганє одбавели нєришено.

Перши наступели дзеци 1. и 2. класи основней школи, хтори перши вишли пред публику, а госцох звладали з резултатом 3:0. Побиду Русиновцом обезпечели схопни – Лука Зелич, Лука Тасич и Тони Сивч.

Шлїдуюци наступели старши когуцики, дзеци 3. и 4. класи основней школи хторим лєм кус хибело звладац процивнїка, та фодбалске стретнуце закончене з побиду госцох зоз Сивцу, зоз 2:1. Ґол за Русин дал Тони Надь.

Потим наступели младши пионире, дзеци 5. класи основней школи, хтори победзели госцох з 2:0, а обидва ґоли за свой тим дал Марко Илич. После младших, наступели старши пионире, дзеци 6. и 7. класи основней школи, хтори од Полету прецерпели пораженє з резултатом од 10:2, а два ґоли за свою екипу дали Матей Макаї и Никола Планчак.

У остатнїм змаганю наступели дзеци 8. класи основней школи, хтори процив госцох одбавели нєришено, зоз резултатом 5:5. Ґоли за Русин дали – Иван Планчак и Матей Кршич по два, а Валентина Кочиш дала єден ґол.

По словох їх тренерох, Зденка Шомодїя и Деяна Йолича, зоз резултатом и бависком на паркету треба буц задовольни з оглядом же екипа зоз Сивцу єдна од наймоцнєйших у Лиґи.

