Комедия Тестостерон о хлопско-женских одношеньох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни Драмски мемориял „Петра Ризнича Дядї” заварла представа „Тестостерон”, госцуюцого ансамблу Словацкого войводянского театру зоз Бачкого Петровцу у режиї Радоя Чупича.

По тексту сучасного польского писателя и сценаристи Андрея Сарамоновича комедия „Тестостерон” наволана по хлопским гормону, та о вичней теми сексу, любови, вирносци и надмоци, тє. о вичней теми хлопско-женских одношеньох бешедую лєм хлопи, а жени споминани лєм у їх бешедох.

Дїя ше случує у карчми дзе о тей теми розпредаю седемцме нагнївани хлопи. Вони ше врацаю зоз нєуспишного винчаня на котрим ше млода зруцала, и побочкала другого хлопа. Тема и актуална алє и шмишна, а одлично одбавена.

И попри часточней язичней бариєри керестурска публика заж лєм зрозумела праве тоту єй сущносц и з моцним аплаузом наградзела одличних ґлумцох. Жири публики за найлєпше одбавену улогу видвоєл и наградзел Зденка Кожика у улоги свадзебного оца Ставроса.

У представи ище бавели Бранислав Чеман, Иван Привизер, Кристиян Крижан, Ян Скленар, Ян Бохус и Андрей Вереско. Режисер Чупич подписує и драматурґию, сцену и костими и дизайн шветла. Преклад на словацки Татяна Митичова.