„Комуналєц” ушорює транспортну сиґнализацию

ВЕРБАС – Роботнїки Явного комуналного подприємства „Комуналєц” Вербас предходних дньох робели на ушорйованю горизонталней транспортней сиґнализациї, односно ошвижованю фарби на буквох, пешацких преходох и застановяцих тракох на коловозох у блїзкосци основних и стреднїх школох.

Каждого року пред початок септембра ше таки роботи окончує у околїску шицких образовних установох. По сообщеню, накадзи ше означи шицки приходни места ґу основним и стреднїм школом на подручю Вербасу, исти роботи буду запровадзени и у валалох котри административно припадаю вербаскей општини.

Тоту акцию ше реализує пре звекшаня безпечносци школярох котрим нєодлуга почнє и нови школски рок.

Роботи на драгох можу у меншей мири завадзац транспорту, алє Кривокапич шицких вожачох замодлєл за сцерпенє покля ше нє закончи ушорйованє транспортней сиґнализациї.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)