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На соботу Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе” у Дюрдьове

автор л. вереш 16. авґуст 2022

ДЮРДЬОВ – Tрадицийни Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе”, дзеветнасти по шоре, отрима ше на соботу, 20. авґуста, на 20 годин у Велькей сали у Дюрдьове. Истого дня у Рускей школи од 16 годзин будзе вистава ,,Дакеди було”.

На Фестивалу наступя шпивацки ґрупи зоз КУД ,,Жатва зоз Коцура, КУД ,,Яким Гарди” зоз Петровцох, КПД ,,Карпатизоз Вербасу, КУД ,,Иван Котляревскизоз Бикичу, РКУД ,,Др Гавриїл Костельник” Кула, КПД ,,Дюра Кишзоз Шиду, РКЦ з Нового Саду, КУД ,,Яким Ґовлязоз Миклошевцох и домашнї.

Пропозициї Фестивала и того року остали исти – кажда шпивацка ґрупа одшпива два цо старши жридлово шпиванки, єдну а капела, а другу зоз провадзеньом оркестра. У ревиялней часци, док жири нє вибере побиднїка, наступи шпивацка ґрупа Василиса зоз Дюрдьова.

Учашнїком буду додзелєни два награди – награда жирия и специялна награда за цалосни наступ. Кажде дружтво достанє и дарунок як памятку за свой наступ у Дюрдьове.

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