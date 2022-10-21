На соботу Водова Фест у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Водова Фест ше враца на керестурску сцену наютре 22. октобра, кед будзе отримани єднодньови концерт у Спортскей гали.

Тогорочни фестивал отвори млади и талантовани музични дуо – Тина и Даре (18:00 – 18:30г) зоз Руского Керестура и направя увертиру за фестивал хтори длуго роки бул єден з найпопуларнєйших у держави, а отримує ше у тим малим валалє.

На фестивалскей бини после даскельох рокох публики ше представи и „Крейзи Казнс” (18:45 – 19:30г), домашнї керестурски панк-бенд, хтори здогаднє домашнїх, а госцох упозна зоз свою музичну творчосцу. Вец на бину видзе и aнтиґлобални eтно-панк бенд зоз Зомбора, „Нєозбильни песимисти” (19:45 – 20:45г).

Нє менєй важнєйши на Водовей, наступи новосадски бенд „Атеист Реп”, хтори нєдавно преславел 30 роки свойого иснованя (21:00 – 22:30г). А главна гвизда на бини будзе панк-фолк бенд и балканска сензация „Бркови” зоз Горватскей (22:45 – 00:15г).

„Дроп Сенсеи” (00:45 – 02:30г)того року будзе мац нагоду як єдини ди-джей сет, заврец фестивал и зацикавиц госцох и нащивительох же би пришли и нарок.

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