Напарто процив Вербасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Русиново наймладши фодбалере того викенду, всоботу 26. новембра, у домашнєй Спортскей гали бавели штири приятельски змаганя з парняками з ЦФК Вербас. Єдно змаганє победзели, єдно одбавели нєришено, а два страцели.

Перши наступали старши когуцики, дзеци 3. класи основней школи, котри ше ровноправно ношели з парняками з Вербасу. Змаганє було тварде, зоз по даскельо нагодами на обидвох бокох, алє конєчни резултат на семафору писал 1:1. Ґол за Русин дал Иван Надь.

Потим наступели школяре 4. класи основней школи, хтори досц и дали, алє вельо и достали ґоли. Екипа зоз Вербасу була схопнєйша на тим змаганю, физично були дробнєйши, алє були швидши, убавенши. Еделински Дарко за Русин дал два ґоли, Алекс Цвайк єден ґол и єден автоґол.

Главне змаганє, дзе наступали пионире, дзеци 5. и 6. класи основней школи. То було централне змаганє, дзе найстарши и найлєпши указали свойо схопносци на терену. Русиново бавяче на тим змаганю победзели зоз резултатом 4:1, а одлучуюци фактор за побиду було їх закладанє, пожертвовносц и борбеносц.

Ґоли дали: Никола Планчак дал два ґоли, Илич Марко и Лука Стойков по єден ґол.

Остатнє змаганє остало резервоване за наймладших когуцикох, дзеци 1. и 2. класи основней школи. Зоз вельку потримовку родичох и публики, Русиново бавяче страцели од парнякох зоз Вербасу з резултатом 10:2.

Ґоли за Русин дал Лука Зелич обидва.