Отримаан схадзка Скупштини општини Шид

ШИД – Перша схадзка Скупштини општини Шид у 2023. року отримана вчера, а на схадзки одборнїки прилапели звит Анкетного одбору Скупштини о обставинох и дїлованю ЯКП „Явне ошвиценє, услуги и отримованє“ у хторим констатовани одредзени нєреґуларносци у дїлованю.

Одборнїки розришели окончователя длужносци директора ЯКП „Явне ошвиценє, услуги и отримованє“ Николу Васича, а за окончователя длужносци директора меновали Славицу Сремац, заняту у ЯКП „Стандард“.

СО тиж меновала Надпатраюци одбор за спомнуте явне подприємство, усвоєла Одлуку о вименкох и дополнєньох Плана ґенералного реґулована Шиду як и одлуку о детальним реґулованю слунковей (соларней) електрарнї у Бачинцох.

Одборнїки принєсли и вименки у членох Општинского совиту родичох и прилапели Звит о роботи Комисиї за родну ровноправносц.