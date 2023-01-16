Означени дочек Нового року по юлиянским календаре

КОЦУР – У просторийох коцурского Огньогасного дому пияток, 13. януара, у вечарших годзинох Месни одбор Коцур Рускей матки и Месни одбор Коцур КПД ДОК – Нови Сад орґанизовал дочек Нового року по юлиянским календару.

Означованє тей подїї почало зоз промоцию „Анґлийско-руского словнїка” проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски, як и кнїжки „Зоз поштаровей торби” Дюри Салонтая. Присутни мали нагоду чуц даскельо приповедки зоз спомнутей кнїжки познатого коцурского поштара котри пречитала Катарина Фейди, як и авторово слова о кнїжки.

По словох др Фейси, тота програма, литературни вечар, була и початок означованя Националного дня Руснацох у Коцуре у орґанизациї Месного одбору Коцур Рускей матки и Месного одбору Коцур КПД ДОК – Нови Сад.

После промоциї бул орґанизовани коктел под час котрого могло бавиц и Новорочну томболу. Наградни фонд бул богати, як гварел др Фейса, було коло 80 томболи, вкупней вредносци коло 80 тисячи динари. Цала програма була безплатна, з винїмком лїсткох за Новорочну томболу.

Дочек Нового року по юлиянским календаре прешол у добрим розположеню присутних нащивительох, провадзени з шпиванку и танцом, и добру цаловечаршу атмосферу.