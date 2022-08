Перше змаганє, перша побида

ОДЖАК/РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, всоботу 27. авґуста, одбавене перше коло у Пионирскей фодбалскей лиґи Зомбор хторе орґанизує Фодбалски союз Войводини, а на госцуюцим терену, моци мерала екипа пионирох ФК „Русин” процив ОФК „Оджак”, та млади Русиновци надвладали домашнїх з резултатом 6:3 (3:0).

Перши аж два ґоли за свою екипу дал Иван Планчак, а потим треци ґол дава Желько Шомодї, и ту ше уж могло нагаднуц же боди пойду до Керестура.

У другим полчасу домашнї ше дакус таргли, та дали три ґоли, но то нє поремецело динамику бависка русинових бавячох, понеже з истим темпом як и у першим полчасу предлужели борбу на терену. Штварти ґол за Русин, а свой други ґол на тим змаганю, ознова дава Желько Шомодї, а потим по ище єден ґол даваю Владимир Кочиш и Иван Медєши, и то на концу було 6:3 за Русин.

За Русин бавели – Андрей Рац, Алекса Сопка, Иван Медєши, капитен Кристиян Малацко, Даниєл Надь, Желько Шомодї, Валентина Кочиш, Андрей Чизмар, Давид Джуня, Лука Фа, Тадей Виславски, Матей Макаї, Стефан Настасич, Владимир Кочиш и Иван Планчак. Тренер Деян Йолич.

Шлїдуюце коло, найвироятнєйше, русиново пионире одбавя процив екипи зоз Липару.

