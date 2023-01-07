Предлужує шe шпоровац електричну енерґию

КУЛА – На основи препорученьох хтори пририхтало Министерство рударства и енерґетики, а у цилю шпорованя електричней и цеплотней енерґиї, општина Кула превжала конкретни крочаї, та и треци мешац за шором витворени значни шпорованя.

Кед слово о явним ошвиценю, у одношеню на обрахункови период прешлого року, шпорованє у општини Кула виноши блїзко 100 тисячи киловат годзини, цо у процентох виноши дацо вецей як 30 одсто.

Кед слово о явних установох, процент шпорованя у одношеню на прешли рок тиж понад 30 одсто, а найвекше шпорованє од шицких явних установох витворела Општинска управа, дзе процент шпорованя преходзи 60 одсто, преноши општински сайт.