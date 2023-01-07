Припаднїки православней вири означели Вилїю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни православней вири котри славя Рождество Христово по юлиянским календару, а жию у Руским Керестуре, додня рано, по своїх обичайох, пририхтали дубово древо – бадняк, котре запалєнє пред вечаром на Вилїю опрез ресторану „Червена ружа”.

Ораґанизаторе палєня бадняка були Боян Юрич зоз супругу Зорицу и Боян Плавшич зоз супругу Миряну Бєлич. Палєнє бадняка зоз молитву, пошвецаньом поґачи и палєньом бадняка предводзел священїк зоз Кулскей Сербскей православней церкви св. Марка о. Борислав Тошич, котри вирним и повинчовал швето Рождества Христового. Присутним дзелєна пошвецена поґача, а дзецом з тей нагоди подзелєлни пакецики. После того понукане варене вино, а порихтани бул и огньомет.

Єдна зоз орґанизаторкох Миряна Бєлич шицким Керестурцом подзековала же им указали чесц и придружели ше ґу нїм преславиц, за шицких християнох найкрасше швето, Рождество Исуса Христа. То традиця котру вони чуваю и дзеля вєдно зоз жителями Руского Керестура.