Пририхтую ше за Националне швето

НОВЕ ОРАХОВО – Ораховчанє ше тих дньох пририхтую за Крачун, алє и за преславу Дня Руснацох, хторa у їх валалє будзе отриманa на соботу, 14. януара у просторийох Дома култури зоз святочну програму у орґанизациї Културно-уметнїцкого дружтва „Петро Кузмяк”.

Тот наш валал ше може похвалїц же каждого року барз святочно означує нашо швето, а на преслави присутни и члени локалней власци и велї госци Руснацом зоз того валалу.

Святочна програма почнє зоз державну гимну и шветочну шпиванку „Браца Русини” хтори одграє тамбурови оркестер КУД „Петро Кузмяк”, а предсидателька Дружтва Татяна Дудаш привита присутних госцох. На програми буду участвовац и школяре хтори уча руски язик у тим нашим валалє.