Русинов подросток поражени у Станишичу

СТАНИШИЧ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Русинов подросток 3. коло Омладинскей лиґи, одбавел пондзелок 19. септембра, у госцох, процив Фодбалского клубу Станишич од хторого страцел з резултатом 4:1 (1:0). Ґол за Русин дал Александар Тома.

Фодбалске стретнуце отримане у барз чежких условийох, по моцним дижджу хтори подполно намочел терен, цо бавячом очежало рушанє з лабду.

Уж у 5. минути случела ше акция у хторей домашнї даваю перши ґол, док на самим початку другого полчасу Александар Тома виєдначує на 1:1.

Потим обидва екипи предлужую бавиц ровноправно, алє у 70. минути домашнї даваю ище єден ґол, а потим у 80. минути судия цалком нєсправедлїво, писка пенал цо прави резултатску предносц од 3:1 за домашнїх.

Предносц домашнїх була у тим же мали єдного опасного нападача, хтори и старши од Русиновцох, а бави и за перши тим Станишича, хтори у 3. Сербскей лиґи. Такого бавяча Русин нє ма, цо ше на концу потвердзело и з резултатом.

По конєц стретнуца домашнї дали ище єден ґол.

За Русин бавели – Мирослав Молнар, Мирко Надь, Тадей Бодянец, Марио Иличич, Кристиян Надь, Андрей Дудаш, Алексей Бики, Марко Попов, Александар Тома, Лука Иличич, Зорич Александар, Велько Шомодї и Чордаш Матео.

