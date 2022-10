Старши пионире поражени од Червинчаньох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, пондзелок 3. октобра, старша ґрупа пионирох Фодбалского клубу „Русинˮ, односно дзеци 6. 7. и 8. класи основней школи, на Ярашу одбавели фодбалске стретнуце процив екипи зоз Червинки, од хторей страцели з резултатом 6:4 (3:1).

Два ґоли за екипу Русина дал Велько Шомодї, а Желько Шомодї и Иван Медєши дали по єден ґол.

По словох їх тренера Деяна Йолича, нашим бавячом потребно уложиц кус вецей закладаня до бависка, а требa вецей робиц и на кондициї и швидкосци.

За Русин бавели – Иван Планчак, Кристиян Малацко, Даниєл Надь, Алекса Сопка, Иван Медєши, Йован Плавшич, Кристиян Гайдук, Велько Шомодї, Лука Фа, Хана Будински, Желько Шомодї, Андрей Чизмар, Теодор Штранґар, Лука Стойков, Андрей Мудри, Марко Колошняї, Владимир Кочиш и Матей Макаї.

Шлїдуюце стретнуце русиновци одбавя у Каравукове.

