Умар Янко Киш (1942-2022)

НОВИ САД – Нєшка, 1. децембра, у Новим Садзе умар наш длугорочни заступнїк „Руского слова”, вельки любитель историї своїх предкох и почитователь руснацтва, Янко Киш.

Народзени є 13. януара 1942. року у Дюрдьове дзе закончел основну школу, а стреднє образованє предлужел у Новим Садзе. Скоро двацец роки робел як висококвалификовани електричар у „Автоматики” у Петроварадину, а потим у Войводянским музею и Нафтней индустриї Сербиї.

Накадзи пошол до пензиї анґажовал ше у заступнїцтве виданьох „Руского слова” – кнїжкох, Календара „Шветлосци”, касетох и дискох, а єднак так и и збераня предплатнїкох за новини и часописи. Нє булa то лєм звичайна пензионерска робота, йому тота робота, гоби, були и мисия. Кажда наша манифестация, фестивал або културна подїя по наших местох, нє прешла а же би ше Янко на нєй нє зявел. И так скоро 20 роки.

Останє запаметани як приязни чловек хтори ше з нашима людзми любел стретац, порадзиц, побешедовац… Познате же любел и путовац, та зоз супругу Ану, з хтору на початку того 2022. року преславел 60-рочнїцу заєднїцкого живота, писал у наших новинох статї о путованю по Чарним морю и Днїпре, на даскельо заводи обишол наш стари край – Горнїцу, а до свойого обисца часто примал госцох зоз тих крайох.

Янко Киш бул длугорочни секретар Союзу Руснацох Україинцох Сербиї, а на вецей заводи и член Церковного одбору парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе.

Хованє будзе наютре, 2. децембра, на 13 г. у Дюрдьове.

Вичная памят!