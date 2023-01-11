Винчованку за швета порихтали и студенти

НОВИ САД – Видео програму Дате ся навеселити? пририхтали студенти и заняти на Оддзелєню за Русинистику на Филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе, а з нагоди законченя жимского семестра и шветох у децембру и януару школского 2022/23. року.

У видеу стихи зоз идилского венцу З мойого валала, Гавриїла Костельника чита Александер Мудри. Професор Медицинского факултету др Слободан Митрович шпива коляду В Вифлеємi новина. На виолончелу грає Кристина Митрович, школярка Стреднєй музичней школи Исидор Баїч у Новим Садзе, на клавиру грає Александра Войнак, пиянистка новосадскей Стреднєй музичней школи Исидор Баїч.

Студентки хтори слухаю предмет Руски язик як странски / язик стредку А1.1. (основни уровень) Валентина Шутич и Андєла Ґудель читаю писнї Потомки, Ирини Гарди Ковачевич и Пахулька, Миколи Шанти.

У програми похасновани и знїмок студента Оддзелєня за русинистику Саши Палєнкаша и Андреї Штефанко як на фуяри и пищалки граю коляду В Вифлеємi новина.

Асистентка на Оддзелєню за русинистику Ана Римар Симунович шпива коляду Пречистая дїва. Крачунски поздрави вигваряю Ана Варґа и Александер Буїлчик, студенти першого року Оддзелєня за русинистику. Студентох за читанє стихох пририхтал и програму орґанизовал Александер Мудри.