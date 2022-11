Вишли октоберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї керестурска парохия св. о. Миколая видала нове число „Дзвонох” за октобер. У часопису обявена часц тексту папи Франциска з нагоди 6. шветового дня худобних, як и часц зоз теми „Модлї ше и роб” зоз Националного стретнуца Каритасових волонтерох и занятих у Беоґрадзе. Ту и теми з екуменизму, живота святих, о снованю Исусових малих шестрох, о святилїщох, теми о фамелиї.

З нагоди 40 рокох священства, представени о. Йоаким Рац з Канади, родом з Руского Керестура, а ту и запис зоз означованя 100 рокох од народзеня керестурского пароха о. Михайла Макая.

У тим чишлє и текст о иконостасу у Водици и його значеню за вирних, нове Слово за живот, духовни шведоченя и записи о збуваньох по наших парохийох и у швеце.

Октоберски „Дзвони” маю и свойо електронске виданє на тим линку.

