Златна и стриберна медаля за боксерки з Вербасу

ВЕРБАС – Поєдинєчне першенство Сербиї у боксу за сениорки отримане прешлого викенду у Чачку, дзе ше змагали скоро 80 боксерки зоз шицких крайох нашей жеми. Медзи нїма були и два боксерки зоз вербаского Боксерского клубу „Чарнок”.

Припознанє за найлєпшу боксерку, односно златну медалю, достала Ивана Чизмар зоз вербаского Боксеркого клубу. По сообщеню, гоч требало же би ше Чизмарова змагала у катеґориї до 48 килограми, седемнацрочна боксерка ше змагала з дзивками у векшей катеґориї. Зоз тим посцигнутим резултатом, вона себе обезпечела уход до репрезентациї. Три роки старша вербаска боксерка Сандра Брил на спомнутим змаганю освоєла стриберну медалю.

По словох тренера Боксерксого клубу „Чарнок” Желька Жмукича, у моцней и озбильней конкуренциї вербаски боксерки освоєли престижни награди. На Поєдинєчним першенству Сербиї участвовали лєм два змагательки зоз Боксерского клубу „Чарнок” з Вербасу, и обидва ше врацели дому з припознанями, визначел Жмукич.

Боксерки з Вербасу у другей половки януара наступя на Купу нацийох за жени у Зомборе, дзе окрем Чизмаровей и Бриловей, у своєй конкуренциї ше будзе бориц и Теодора Савович.