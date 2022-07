Богати святочни концерт за конєц „Коцурскей жатви”

КОЦУР – Централна преслава културней манифестациї „Коцурска жатва” отримана всоботу, 16. юлия, на площи опрез Основней школи. Числени културно-уметнїцки дружтва зоз руских местох, як зоз Републики Сербиї так и зоз Републики Горватскей, ше одволали на поволанку домашнїх и того вечара ше представели зоз писнями и танцами.

Зоз интонованьом гимни Републики Сербиї „Боже правди” и руску шветочну шпиванку „Браца Русини” почала святочна програма, а потим шицких присутних привитали предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич.

Початок фестивалскей часци програми зоз писню отворела Мишана шпивацка група КУД „Жатва”. Потим шлїдзели танци котри виведол виводзацки фолклор КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова з провадзеньом оркестра КУД „Тарас Шевченко”, а публики ше з писню представели и жени зоз Жридловей шпивацкей ґрупи КУД „Жатва” зоз провадзеньом оркестра КПД „Карпати” з Вербасу и КУД „Жатва”. На концу першого блоку наступели и виводзацка фолклорна ґрупа коцурского КУД „Завичайне врело”.

Други блок бул пошвецени госцом, и перши ше з писню представели КУД „Яким Гарди” зоз Петровцох зоз своїм оркестром, а потим и з танцом фолклорна ґрупа КУД „Яким Ґовля” зоз Миклошевцох. У тей часци програми наступели и мишана младежска шпивацка ґрупа дружтва „Руснак” зоз Петровцох у провадзеню Ивана Лїкара на гармоники, а з танцом ше коцурскей публики представели и фолклорна ґрупа Дома култури зоз Руского Керестура у провадзеню оркестра Дома култури Руски Керестур. Тоту часц святочней програми заварла шпивацка ґрупа КУД „Яким Ґовля” зоз Миклошевцох.

Трецу часци програми отворела виводзацка фолклорна ґрупа КУД „Жатва” зоз танцом и провадзеньом домашнього оркестра, а потим з писню публику розвешелєла дзивоцка шпивацка ґрупа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова з провадзеньом їх оркестра. Културно-просвитне дружтво „Карпати” зоз писнями заварли тоту часц програми.

Аматере ветеранє зоз Руского културного центру Нови Сад за публику у Коцуре пририхтали танєц у провадзеню гармоники Давора Сабола, а после тей точки наступели и фолклорна ґрупа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова зоз своїм оркестром.

На концу святочного концерту домашнї, виводзацка фолклорна ґрупа КУД „Жатва” виведла танєц „Аркан” зоз провадзеньом оркестра, а числена публика их точку за конєц тогорочней „Коцурскей жатви” випровадзела зоз громким аплаузом.

Предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали на концу програми подзековала шицким котри пришли звелїчац тогорочну културну манифестацию „Коцурска жатва” и сретнуце младих, и тим котри финансийно и на други способи помогли же би ше тота традицийна манифестация отримала. З тей нагоди окремне подзекованє уручела длугорочней членїци Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” Мариї Дудаш-Фейса без чиєй важней улоги и помоци, як гварела Малийова, роботу Дружтва нє мож задумац.

Окрем заменїци предсидателя Општини Вербас Тияни Алексич и предсидателя Националного совиту Руснацох Борислава Сакача, Святочни концерт провадзели директор Заводу за културу войводняских Руснацох Саша Сабадош, предсидатель Совиту Месней заєднїци Коцур Мария Златович-Арсениєвич, директор Туристичней орґанизациї општини Вербас Михайло Киш, директорка основней школи ,,Братство єдинство” Сенка Мученски, як и предсидатель Ради Рускей националней меншини городу Вуковару Зденко Бурчак, член Ради шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох Мийо Шайтош, числени члени Националного совиту Руснацох, його одборох и роботних целох, представнїки наших установох, институцийох, културно-уметнїцких дружтвох, вирских заєднїцох, здруженьох и други.

Програму на тогорочней манифестациї водзели Андрея Хромиш и Дарко Колєсар, а по завераню Фестивалу предлужене друженє учашнїкох и публики, и шицких присутних з писню розвешелєл оркестер „Жатви” вєдно з оркестром КПД „Карпати” з Вербасу.

У орґанизациї Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” и Коцурского здруженя младих (КУМ), отримованє културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуце младих помогли Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Општина Вербас, Национални совит Руснацох, Месна заєднїца Коцур, Покраїнски секретарият за младеж и спорт, Туристична орґанизация општини Вербас, Завод за културу войводянских Руснацох, Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох, Етно клуб „Одняте од забуца” и Основна школа „Братство єдинство” Коцур.

