БЕОҐРАД – Приявйованє вакцинованих гражданох за пенєжну помоц од 3.000 динари тирва по 15. юний, а уж 16. пенєж будзе на рахункох пензионерох котри ше по 31. май вакциновали голєм зоз єдну дозу вакцини процив коронавируса, здогаднул вчера министер финансийох Синиша Мали.

Министер на Инстаґрам профилу написал же од 17. юния пенєж будзе виплацени и шицким другим гражданом.

По министрових словох, потераз ше за тоту миру помоци держави приявело вкупно 1,2 милиони гражданох Сербиї.

