Добре бависко процив Зомборцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Младежскей подручней фодбалскей лиґи, фодбалере Русина того викенду на домашнїм терену, одбавели змаганє процив реномираного клуба Раднички зоз Зомбору з резултатом 1:2 (1:2).

Перши ґол у першим полчасу зазначени у 30. минути, кед русиновец Никола Максимович, бавяч зоз Лалитю, центрирал лабду зоз правого боку до шеснац метерох, хтору схопни Зорич моцно послал до ґолу.

Нажаль, по конєц першого полчасу, хлапци направели два гришки цо их коштало двох додстатих ґолох. Перша гришка направена кед бавяч Зомборцох вишол сам опрез ґолмана Русина. Ґолман нє остал на ґолу и нє поспишело ше му дойсц до лабди,цо процивнїцки нападач вихасновал и лабду послал директно до ґолу.

Лєм 5 минути познєйше, хлапци направели ище єдну гришку кед направени фаул над екипу зоз Зомбору на самим рубцу шеснац метерох. У тей хвильки швидко вибегнул бавяч зоз Зомбору, додал шлєбодному бавячови и у секунди виведол фаул.

На самим початку другого полчасу, у перших пейцох минутох, русиновци мали два шлєбодни вдереня зоз 20 метерох, и зоз обидвох Неманя Ковачевич потрафел стативу. То була велька шанса за виєдначенє або аж и резултатску предносц, алє змаганє закончене зоз резултатом од 2:1 за Зомброцох.

Русин наступел у составе – Никола Максимович, Мирко Надь, Андрей Дудаш, Мирослав Молнар, Александар Тома, Александар Зорич, Неманя Ковачевич, Давид Надь, Матео Чордаш, Божидар Чонка, Алексей Джуджар, Лука Иличич.

