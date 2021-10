ШИД – По податкох хтори вчера сообщел директор Дома здравя др Крсто Куреш, хвильково на подручу општини Шид призначени 266 активни случаї вируса корона цо звекшанє у одношеню на прешли тидзень.

Першу дозу вакцини по тераз достали 14.389 особи, другу 13.848, а трецу дозу 2.787 особи.

На раозполаганю „Файзер бийонтеково“ и „Синофармово“ вакцини, а тиж без проблемох чече и вакцинованє процив вируса сезонского ґрипа.

