КУЛА – Прешлого тижня у ковид амбуланти у Кули зменшане число препатрункох, та и число позитивних на тот вирус. Дньово ше тестираю коло 30 особи, а число позитивних єдноцифрове.

Компетентни и далєй апелую на вакцинованє пре вельку осторожносц и нєпредвидлївосц вирусу.

Пункт за вакцинованє у Кули ше находзи у будинку Месней заєднїци Долнї город на адреси Петра Драпшина 128, отворени є през роботни днї од 8 до 13 годзин, а соботами од 8 до 12 годзин.

