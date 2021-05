ШИД – Як сообщела локална самоуправа, хвильково на подручу општини Шид призначени 49 активни случаї вируса корона, а од початку пандемиї вкупно були позитивни 1.623 особи.

Тиж сообщене же потераз з першу дозу вакцини вакциновани 10.259 особи, а зоз другу дозу 7.259 особи и же општина Шид у самим верху општинох по числу вакцинованих жительох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)