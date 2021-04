Знїмки рецитаторох поставени на Ют’юб

РУСКИ КЕРЕСТУР – Видео знїмки рецитаторох з Руского Керестура хтори участвовали на тогорочней Општинскей смотри, од вчера мож одпатриц на Ют’юб каналу Дома култури Руски Керестур.

На знїмкох зоз своїма рецитациями представели ше седмеро учашнїки медзи хторима у катеґориї младшого возросту– Исак Новта и Доротеа Рамач, у штреднїм возросту– Ема Живкович, Яна Варґа и Иван Планчак, а у старшим возросту – Минеа Югас и Валентина Новта.

Знїмки направел, обробел и поставел на интернет Сашо Палєнкаш, а мож их одпатриц на тим линку.

