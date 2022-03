И коцурски школяре ше пласовали на Зонску смотру рецитаторох

КОЦУР – У Вербаше отримана Општинска смотра рецитаторох на котрей участвовали и пецеро школяре зоз Основней школи Братство єдинство зоз Коцура.

У катеґориї младшого возросту змагали ше штверо школяре зоз трецей класи руского оддзелєня – Рамона Будински, Николина Маґоч, Михайло Копчански и Филип Буила, и їх за змаганє пририхтовала професорка класней настави мср Славица Чельовски. У катеґориї стреднього возросту змагала ше школярка шестей класи Ясна Перенчевич, котру за тото змаганє пририхтовала професорка предметней настави Ясминка Олич-Илчешин.

На Зонску смотру ше пласовали штверо школяр – зоз руского оддзелєня Николина Маґоч котра рецитовала писню „Наша Марча” Михайла Ковача, Михайло Копчански рецитовал писню „Любов нє зна гранїци” Дюри Папгаргая, Филип Буила рецитовал писню „Кед ше била муха з муху” Гавриїла Костельника, а пласовала ше и школярка сербского оддзелєня Ясна Перенчевич.

Штверо школяре зоз коцурскей Основней школи буду участвовац на Зонскей смотри рецитаторох, чийо отримованє заказане за 26. марец у Бачу.

