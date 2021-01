И у Дюрдьове означена школска слава

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” и Предшколскей установи „Дзецинство” оддзелєнє „Дюрдєвак” у Дюрдьове, школска слава св. Сава означена символично и без традицийней святочней програми у котрей участвую школяре и дзеци.

Вчера у обидвох образовних установох у Дюрдьове пред икону Святого Сави и запалєну швичку православни священїки пошвецели колїво и славски колач. Школяром зоз ОШ бешедоване о живоце Святого Сави, його дїлох, як и велїх позитивних особеносцох котри мал.

Як резултат того и тей теми, у голу Школи на вистави виложени вецей роботи школярох зоз технїку колаж на паперу, а виложена и реставрована макета манастира Гиландар зоз стиропору котру справел дакедишнї наставнїк технїчного образованя у тей Школи Симеон Рамач зоз Дюрдьова.

