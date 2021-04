Коoрдинация поволала на вакцинованє

БЕОҐРАД – Координация националних совитох националних меншинох у Сербиї у явним сообщеню поволала припалднїкох шицких националних меншонопх же би ше вакциновали. Сообщенє преношиме у цалосци.

„Пандемия коронавирусу одноши велї животи и охабя шлїд, нє лєм на поєдинцох, алє и на цале дружтво и економию ширцом швета. Шведкове зме же кажде може охориц, а чежка клинїчна слика и лїченє у шпиталю, можу охабиц длуготирваци пошлїдки.

Вирус сам нє скапе, на ньго нє вплївую анї хвиля, анї цеплота, анї жима. Од нього ше нїхто нє може скриц, лєм прето же иншак роздумує, до иншого вери и ґу иншому чежи. За тот вирус ище вше нєт лїка. Велї фаховци ширцом швета витирвало робели на розвою вакцинох як найефикаснєйшей мири превенциї, хтори зопераю чежши охореня кед ше придзе до контакту зоз вирусом.

Сербия єдна з ридких жемох у хторей єст на розполаганю аж штири вакцини: Файзер-Бионтек, Синофарм, Спутнїк Ве и АстраЗенека. Шицки вакцини одобрела Аґенция за лїки и медицински средства, ефикасни су и безпечни и кажда добри вибор.

У мено Координациї националних совитох националних меншинох у Сербиї поволуєме шицких гражданох, а окреме припаднїкох националних меншинох же би ше приявели за вакцинацию процив Ковиду-19 прейґ еУправи, або на телефон прейґ контакт центру, после чого достаню порученє о термину вакцинациї.

Вакцинованє велького числа людзох онєможлївює лєгке преношенє вирусу. Так защицени и тоти хтори пре даяку причину нє можу буц вакциновани. Кед ше нє вакцинує вельки процент жительства, вирус ше и надалєй будзе нєзавадзано шириц и одношиц свойо жертви. Кед ше вакцинує достаточне число людзох и кед ше створи колективни имунитет годно ше врациц на способ живота скорей пандемиї.

Прето важне же би ше кажде з нас вакциновал!

Покля ше нє вакцинує достаточне число людзох, нєобходне же бизме ше шицки притримовали мирох защити.

„Здрави чловек ма тисяч жаданя, а хори лєм єдноˮ, поручене у сообщеню Координациї.

