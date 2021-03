Кристини Афич 1-4 награда

ПАНЧЕВО – Кристина Афич зоз Руского Керестура, школярка III класи штреднєй Музичней школи „Петар Коньовичˮ у Зомборе, достала 1-4 награду (92,85 боди) за соло шпивачох на 11. Медзинародним змаганю младих талантох „Мита Топаловичˮ, хторе отримане 6. и 7. марца у Панчеве, а на хторим попри нєй участвовали ище 11-ецеро змагателє у єй катеґориї.

Кристина школярка професорки Силвиї Минеи, хтора ю и пририхтала за змаганє, а наступела зоз трома шпиванками анґлийского, шпанского и италиянского автора, зоз клавирским провадзеньом корепетиторки Ружици Павлович.

Змаганє орґанизовала Музична школа „Йован Бандурˮ зоз Панчева, а гоч є медзинародного карактеру, того року пре епидемиолоґийну ситуацию було отримане лєм на уровню Сербиї и без присуства публики.

