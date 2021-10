Мали: Виплацованє по 30 евра шицким гражданом почнє 1. новембра

БЕОҐРАД – Министер финансийох Влади Сербиї Синиша Мали виявел же од пондзелку, 1. новембра, почнє виплацованє по 30 евра пенєжней потримовки шицким полнолїтним гражданом Сербиї, котри ше за тоту файту помоци уж приявели, а котра ше запровадзує у рамикох трецого пакету економскей потримовки привреди и гражданом Сербиї пре ублажованє пошлїдкох пандемиї коронавирусу, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

Як сообщене зоз Министерства финансийох, гражданє нє треба же би ше приявйовали, бо ше за нїх приявели у маю, кед им, тиж уплацене по 30 евра.

Тиж, 15. новембра почнє приявйованє за додатни 20 евра помоци, за тих котри ше нє приявели за 30 плус 30 евра, а сполнюю потребни условия, або котри у медзичаше постали полнолїтни.

Министер гварел же пензионером на початку идуцого року буду виплацени и додатни 20.000 динари.

Держава за три пакети помоци прешлого и того року видвоєла коло осем милиярди евра, цо помогло же би ше зачували роботни места и продукцийни капацитети, гварел министер Мали.

