Мали матуранти вчера закончели наставу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре осмей класи ОШ Петро Кузмяк, як и шицки мали матуранти и Сербиї, вчера мали остатнї наставни дзень, а од нєшка ше починаю орґанизовано пририхтовац за Закончуюци испит хтори будзе од 23. по 25. юний.

Нєшка будзе схадзка Оддзелєнскей ради на хторей ше розпатри реализацию настави, успих школярох, и констатує Вуково и окремни дипломи, а будзе вибрани и школяр ґенерациї.

До Школи ище вше нє сцигли урядово информациї чи годни буц орґанизовани матурски вечари за малих матурантох, та спрам тей информациї будзе ше справовац и керестурска Школа.

